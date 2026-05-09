Спецоперация, 9 мая: ВС России строго соблюдают перемирие в зоне СВО

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщило Минобороны России.

Несмотря на объявление режима перемирия, Украина в зоне специальной военной операции совершила 8970 нарушений. Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары.

ВСУ за сутки в ответ на нарушения перемирия потеряли 940 военнослужащих, восемь авиабомб, 467 беспилотников и два безэкипажных катера.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 746 беспилотных летательных аппаратов, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 236 танков и других боевых бронированных машин, 1 717 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 61 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

День Победы

В субботу на Красной площади прошел военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин в ходе парада заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников специальной военной операции. По его словам, бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО , но, несмотря на это, наши герои идут вперед.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что попытки переписать историю и посеять недоверие между белорусским и украинским народами обречены на провал.

Россия защищает в СВО принципы добра и исторической справедливости, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Днем Победы председателю правительства России Михаилу Мишустину

Участники специальной военной операции торжественным маршем прошли на параде в честь Дня Победы в Москве . Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами прошли военнослужащие войск беспилотных систем.

Участие в военном параде также принял парадный расчет военнослужащих из Корейской народной армии , чьи солдаты и офицеры выполняли боевые задачи вместе с российскими бойцами в Курской области

В ходе трансляции парада были показаны кадры работы Вооруженных Сил РФ, в том числе войск беспилотных систем, в зоне специальной военной операции. Кроме того, был показан новейший российский зенитно-ракетн ый ко мплекс С-500 "Прометей".

На Украине

Парад в Москве по случаю праздника победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google в субботу, сообщает украинское издание " Страна.ua " со ссылкой на данные поисковой системы интернета.

Жители Украины в Киеве Харькове по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам, передает украинское агентство УНИАН.

Новости с ЛБС

Тысячи листовок с поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне и призывами добровольно сдаться сбросили операторы БПЛА группировки войск "Южная" над украинскими позициями на славянском участке фронта в Донбассе , рассказал РИА Новости оператор дрона с позывным "Москва".

Около двадцати военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населённого пункта Запселье в Сумской области , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Подразделения 68-й отдельной егерской бригады ВСУ завершают переброску к линии боевого соприкосновения в Сумской области, однако сталкиваются с проблемами обеспечения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Переговорный процесс

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.

Сергей Нечаев. Россия готова к переговорам при посредничестве американцев для долгосрочного мирного урегулирования на Украине с закреплением соответствующих гарантий безопасности, заявил посол РФ в Германии