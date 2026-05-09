Спецоперация, 9 мая: ВС России строго соблюдают перемирие в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщило Минобороны России.
- Несмотря на объявление режима перемирия, Украина в зоне специальной военной операции совершила 8970 нарушений, на которые российские войска зеркально реагировали.
- Президент США Дональд Трамп сообщил о своей готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.
- Россия готова к переговорам при посредничестве американцев для долгосрочного мирного урегулирования на Украине с закреплением соответствующих гарантий безопасности, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
- На параде в честь Дня Победы в Москве впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами прошли военнослужащие войск беспилотных систем.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщило Минобороны России.
Несмотря на объявление режима перемирия, Украина в зоне специальной военной операции совершила 8970 нарушений. Российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары.
ВСУ за сутки в ответ на нарушения перемирия потеряли 940 военнослужащих, восемь авиабомб, 467 беспилотников и два безэкипажных катера.
Продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 746 беспилотных летательных аппаратов, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 236 танков и других боевых бронированных машин, 1 717 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 844 орудия полевой артиллерии и минометов, 61 180 единиц специальной военной автомобильной техники.
День Победы
В субботу на Красной площади прошел военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Президент России Владимир Путин в ходе парада заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников специальной военной операции. По его словам, бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО, но, несмотря на это, наши герои идут вперед.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне, отметив, что попытки переписать историю и посеять недоверие между белорусским и украинским народами обречены на провал.
Россия защищает в СВО принципы добра и исторической справедливости, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравлении с Днем Победы председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Участники специальной военной операции торжественным маршем прошли на параде в честь Дня Победы в Москве. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами прошли военнослужащие войск беспилотных систем.
Участие в военном параде также принял парадный расчет военнослужащих из Корейской народной армии, чьи солдаты и офицеры выполняли боевые задачи вместе с российскими бойцами в Курской области.
В ходе трансляции парада были показаны кадры работы Вооруженных Сил РФ, в том числе войск беспилотных систем, в зоне специальной военной операции. Кроме того, был показан новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей".
На Украине
Новости с ЛБС
Тысячи листовок с поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне и призывами добровольно сдаться сбросили операторы БПЛА группировки войск "Южная" над украинскими позициями на славянском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости оператор дрона с позывным "Москва".
Около двадцати военнослужащих 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили позиции в районе населённого пункта Запселье в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения 68-й отдельной егерской бригады ВСУ завершают переброску к линии боевого соприкосновения в Сумской области, однако сталкиваются с проблемами обеспечения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Переговорный процесс
Президент США Дональд Трамп сообщил о своей готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.
Россия готова к переговорам при посредничестве американцев для долгосрочного мирного урегулирования на Украине с закреплением соответствующих гарантий безопасности, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
Украинская сторона знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
