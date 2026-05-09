Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.05.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 мая 2026 года

В соответствии с решением президента России Владимира Путина в дни празднования годовщины Победы с 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации соблюдают режим прекращения огня. Несмотря на объявление режима перемирия, противник наносил удары с помощью БПЛА и артиллерии по боевым позициям, а также по гражданским объектам на территории России. ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов противника, поражали пункты управления и места запуска БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 467 беспилотников.