В Зальцбурге и Инсбруке прошли памятные мероприятия ко Дню Победы
23:37 09.05.2026 (обновлено: 23:38 09.05.2026)
В Зальцбурге и Инсбруке прошли памятные мероприятия ко Дню Победы

Сотрудники генконсульства России в Австрии провели мероприятия ко Дню Победы

  • В Зальцбурге и Инсбруке прошли памятные мероприятия ко Дню Победы.
  • Сотрудники генконсульства России и представители организаций соотечественников возложили венки и цветы к советским воинским захоронениям.
  • Мероприятия в Зальцбурге завершились концертом, посвященным годовщине Победы.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Сотрудники генконсульства России в Зальцбурге и представители организаций соотечественников провели памятные мероприятия в Австрии по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в российском генконсульстве.
"В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Генерального консульства совместно с соотечественниками возложили венки и цветы к советским воинским захоронениям на кладбищах Зальцбурга и Грёдига, где покоятся советские военнопленные и угнанные на принудительные работы гражданские лица", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале.
Памятные мероприятия также прошли в Инсбруке в федеральной земле Тироль, где цветы были возложены к советскому воинскому захоронению на интернациональном кладбище.
Мероприятия в Зальцбурге завершились концертом, посвященным годовщине Победы. С приветственным словом к гостям обратился генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, который отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге советского народа.
В мероприятиях приняли участие представители организаций соотечественников, австрийской общественности и сотрудники генконсульства РФ.
