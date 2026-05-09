Соболенко сенсационно проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко уступила румынке Соране Кырсте в третьем круге грунтового теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.

В четвертом круге 36-летняя Кырстя встретится с чешкой Линдой Носковой, имеющей 13-й номер посева. Румынка стала самой возрастной теннисисткой, победившей на грунте первую ракетку мира.