Соболенко сенсационно проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко проиграла Соране Кырсте в третьем круге грунтового теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:5 в пользу 26-й сеяной турнира.
- В четвертом круге 36-летняя Кырстя встретится с чешкой Линдой Носковой, имеющей 13-й номер посева.
- Румынка стала самой возрастной теннисисткой, победившей на грунте первую ракетку мира.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко уступила румынке Соране Кырсте в третьем круге грунтового теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:5 в пользу 26-й сеяной турнира. Лидирующая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Соболенко была посеяна под первым номером. Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.
В четвертом круге 36-летняя Кырстя встретится с чешкой Линдой Носковой, имеющей 13-й номер посева. Румынка стала самой возрастной теннисисткой, победившей на грунте первую ракетку мира.
Гуфф пробилась в четвертый круг турнира в Риме
Вчера, 14:29