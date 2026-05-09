Собянин поздравил россиян с Днем Победы
08:30 09.05.2026
Собянин поздравил россиян с Днем Победы

Собянин рассказал о гордости за подвиг отстоявших Москву солдат

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, отметив гордость за подвиг тех людей, которые отстояли Москву.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. После войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны. Уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что и для молодых, и для людей постарше - для всех 9 мая больше, чем просто красная дата календаря, это память о том, какой ценой была завоевана победа.
"Мы помним миллионы погибших людей. Помним руины, в которые были превращены в наши города и села. День Победы - это гордость за наших солдат, которые сделали то, что никому в мире было не под силу. Мы гордимся подвигом тех, кто отстоял Москву. Прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом", - подчеркнул Собянин.
Мэр добавил, что День Победы – это вечная благодарность за право жить и растить детей на своей земле. И сегодня эти священные чувства вдохновляют россиян на защиту родной страны, подчеркнул он.
"Ведь, как и в 1945 году, на нашей стороне правда, добро и справедливость. Спасибо вам, дорогие ветераны! Слава городу-герою Москве! Слава нашей любимой отчизне! С праздником, друзья, Днем Великой Победы", - заключил Собянин.
