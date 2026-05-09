Собянин поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной Войне, отметив гордость за подвиг тех людей, которые отстояли Москву.

"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, от всей души поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне. После войны выросло уже несколько поколений граждан нашей страны. Уже правнуки фронтовиков ведут своих детей в школу", - сказал Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в канале на платформе " Макс ".

Он отметил, что и для молодых, и для людей постарше - для всех 9 мая больше, чем просто красная дата календаря, это память о том, какой ценой была завоевана победа.

"Мы помним миллионы погибших людей. Помним руины, в которые были превращены в наши города и села. День Победы - это гордость за наших солдат, которые сделали то, что никому в мире было не под силу. Мы гордимся подвигом тех, кто отстоял Москву . Прошел пол-Европы и водрузил победное знамя над Рейхстагом", - подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что День Победы – это вечная благодарность за право жить и растить детей на своей земле. И сегодня эти священные чувства вдохновляют россиян на защиту родной страны, подчеркнул он.