09:42 09.05.2026

Как Смерш ловил немецких шпионов на мелочах

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника контрразведки Смерш
Удостоверение сотрудника контрразведки Смерш
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны СССР захлестнула волна немецких агентов и диверсантов. Но большинство из них проваливались, причем порой из-за мельчайших деталей. Что же помогало распознать врага?

Одна ошибка спасла жизнь Сталину

Пятого сентября 1944 года на дороге Москва — Ржев сотрудники НКВД остановили двух мотоциклистов. На первый взгляд — двое военных, предоставивших удостоверение Смерша и даже медаль Героя. Но один из них, доставая документы, распахнул плащ и мгновенно выдал себя.
Орден Красной Звезды был пришит не туда. Советский приказ № 240 от июня 1943 года четко предписывал носить ордена на правой стороне груди. А "сотрудник Смерша" носил его слева.
В мотоцикле нашли портативный гранатомет, бланки удостоверений, печати советских учреждений и другую диверсионную экипировку. Задержанные Петр (Шило) Таврин и Лидия Шилова признались в связях с организацией СД "Цеппелин". Их миссией было убить Иосифа Сталина.
© Фото : МГБ СССР Таврин (Петр Шило) после задержания НКВД СССР
Таврин (Петр Шило) после задержания НКВД СССР

Качество фотографий и скрепок

Генерал-полковник Александр Безверхний, руководивший военной контрразведкой ФСБ, объяснял: "Вычисляли агентуру абвера по скрепкам в документах. Наши из обычной стали оставляли следы ржавчины, а немцы, подделывая бумаги, вставляли никелированные".
Именно на таких мелочах и ловили врага. Документы немцев блистали качеством — глянцевые фотографии, которые разительно отличались от советских снимков, шелковые нити для скрепления бумаг, неправильные цвета обложек партбилетов.

Папироса — предатель

Контрразведчики ловили парашютистов в Подмосковье. Опрашивали деревенских жителей. Один вспомнил: двое "советских" бойцов угостили его папиросой.
Безверхний рассказывал: "Не было у простых солдат папирос — только махорка. А если бы и оказались трофейные — ну не стали бы они угощать простого крестьянина такой роскошью".

Как "дорога" выдала врага

Но были и коварнейшие ловушки — лингвистические. Историк Юрий Московский рассказывает о древнем методе "шибболет": это ключевые слова, которые чужеземец не произнесет как носитель языка.
"Шибболеты упоминаются еще в Библии. После разгрома ефремлян галаадцы придумали, как отличить своих от чужих: на постах всех прибывших просили произнести слово "шибболет" — "поток воды". Враг выдавал себя сам", — объяснил историк.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Для немцев таким словом была обычная русская "дорога". Немецкий язык отличается от русского произношением согласных — немцы оглушают звук "д" — вместо него слышится глухое "т". Так из "дороги" получалась непонятная "тарока", и маска падала.
 
 
 
