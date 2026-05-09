Как Смерш ловил немецких шпионов на мелочах

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во время Великой Отечественной войны СССР захлестнула волна немецких агентов и диверсантов. Но большинство из них проваливались, причем порой из-за мельчайших деталей. Что же помогало распознать врага?
Одна ошибка спасла жизнь Сталину
Пятого сентября 1944 года на дороге Москва — Ржев сотрудники НКВД остановили двух мотоциклистов. На первый взгляд — двое военных, предоставивших удостоверение Смерша и даже медаль Героя. Но один из них, доставая документы, распахнул плащ и мгновенно выдал себя.
Орден Красной Звезды был пришит не туда. Советский приказ № 240 от июня 1943 года четко предписывал носить ордена на правой стороне груди. А "сотрудник Смерша" носил его слева.
В мотоцикле нашли портативный гранатомет, бланки удостоверений, печати советских учреждений и другую диверсионную экипировку. Задержанные Петр (Шило) Таврин и Лидия Шилова признались в связях с организацией СД "Цеппелин". Их миссией было убить Иосифа Сталина.
Качество фотографий и скрепок
Генерал-полковник Александр Безверхний, руководивший военной контрразведкой ФСБ, объяснял: "Вычисляли агентуру абвера по скрепкам в документах. Наши из обычной стали оставляли следы ржавчины, а немцы, подделывая бумаги, вставляли никелированные".
Именно на таких мелочах и ловили врага. Документы немцев блистали качеством — глянцевые фотографии, которые разительно отличались от советских снимков, шелковые нити для скрепления бумаг, неправильные цвета обложек партбилетов.
Папироса — предатель
Контрразведчики ловили парашютистов в Подмосковье. Опрашивали деревенских жителей. Один вспомнил: двое "советских" бойцов угостили его папиросой.
Безверхний рассказывал: "Не было у простых солдат папирос — только махорка. А если бы и оказались трофейные — ну не стали бы они угощать простого крестьянина такой роскошью".
Как "дорога" выдала врага
Но были и коварнейшие ловушки — лингвистические. Историк Юрий Московский рассказывает о древнем методе "шибболет": это ключевые слова, которые чужеземец не произнесет как носитель языка.
"Шибболеты упоминаются еще в Библии. После разгрома ефремлян галаадцы придумали, как отличить своих от чужих: на постах всех прибывших просили произнести слово "шибболет" — "поток воды". Враг выдавал себя сам", — объяснил историк.
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Для немцев таким словом была обычная русская "дорога". Немецкий язык отличается от русского произношением согласных — немцы оглушают звук "д" — вместо него слышится глухое "т". Так из "дороги" получалась непонятная "тарока", и маска падала.