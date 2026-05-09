Слушатели концерта в Ивангороде заполонили набережную с эстонской стороны - РИА Новости, 09.05.2026
19:23 09.05.2026
Слушатели концерта в Ивангороде за час заполонили набережную с эстонской стороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слушатели концерта ко Дню Победы в Ивангороде за час заполонили набережную с эстонской стороны Нарвы.
  • Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит у стен Ивангородской крепости и виден на двух берегах реки.
  • В программе концерта — выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Слушатели начавшегося в Ивангороде Ленинградской области концерта ко Дню Победы за час заполонили набережную с эстонской стороны реки Нарва, передает корреспондент РИА Новости.
На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно было заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Примерно через час после начала мероприятия набережная со стороны Нарвы стала полностью заполнена людьми.
"Поскольку установлены экраны, с той стороны концерт не только слышно, но и видно. И в этом году, как я вижу, (на концерт - ред.) пришло особенно много народу", - сказал агентству житель Ленинградской области Александр.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
