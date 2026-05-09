Словакия стремится проводить суверенную внешнюю политику, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Правительство Словакии стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России, заявил в субботу президент России Владимир Путин.
Премьер Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
"Ваше правительство стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России", - сказал Путин в ходе встречи.
