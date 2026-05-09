Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер словацкого парламента Гашпар заявил, что в ЕС есть голоса, выступающие за продолжение украинского конфликта, и это наводит на мысль о злонамеренном использовании украинцев как "прокси" против России.
- Словакия не поддержит закупку оружия для Украины, но выступает лидером по поставкам украинскому населению гуманитарной помощи.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Призывы в Евросоюзе к продолжению украинского конфликта наводят на мысль о злонамеренном использовании украинцев как "прокси" против России, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Как подчеркнул политик, приоритет Словакии - мир. По его словам, Братислава не поддержит закупку оружия для Украины, но выступает лидером по поставкам украинскому населению гуманитарной помощи.
"Нехорошо помогать перевооружению, закупке оружия, иначе это просто продолжит войну", - отметил собеседник агентства.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве предостерегали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект