Словакия будет заботиться о кладбищах бойцов Красной Армии, заявил Фицо - РИА Новости, 09.05.2026
14:24 09.05.2026 (обновлено: 14:32 09.05.2026)
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Люди в Словакии осознают очень хорошо, что это была не только непосредственная помощь (со стороны Красной Армии - ред.) во время Словацкого национального восстания в 1944 году. Это были прежде всего десятки из тысяч жертв Красной Армии. которые похоронены на нескольких кладбищах в Словацкой Республике. Поэтому я хочу повторно выразить обязательства Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними", - сказал Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам премьера, его визит в Москву является проявлением уважения к жертвам Второй мировой войны.
"В Словакии десятки военных кладбищ... С радостью сообщаю вам, господин президент, что мы выполнили то обязательство, которое мы приняли в связи с реконструкцией военного кладбища в городе Михаловце. И я лично принял участие в открытии восстановленного кладбища в городе Михаловце", - добавил он.
