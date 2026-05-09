Словакия и Россия могут сотрудничать не только в энергетике, заявил Фицо

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия и Россия могут не ограничиваться сотрудничеством только в сфере энергетики, заявил премьер страны Роберт Фицо.
"Мы получаем от вас значительные энергоресурсы, через "Турецкий поток", а также через нефтепровод "Дружба". Мы не можем ограничиваться сотрудничеством только в этой области", - сказал он в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным.