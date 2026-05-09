Словакия и Россия могут сотрудничать не только в энергетике, заявил Фицо
14:09 09.05.2026
Словакия и Россия могут сотрудничать не только в энергетике, заявил Фицо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия и Россия могут расширить сотрудничество за пределы энергетической сферы, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
  • Словакия получает значительные энергоресурсы из России через «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба».
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Словакия и Россия могут не ограничиваться сотрудничеством только в сфере энергетики, заявил премьер страны Роберт Фицо.
"Мы получаем от вас значительные энергоресурсы, через "Турецкий поток", а также через нефтепровод "Дружба". Мы не можем ограничиваться сотрудничеством только в этой области", - сказал он в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
