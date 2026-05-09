Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в парламент региона

Краткий пересказ от РИА ИИ Шотландская национальная партия стала самой крупной партией в парламенте Шотландии, набрав 58 мест на региональных выборах.

Правая партия Reform UK значительно преуспела, набрав 17 мест, а зеленые получили 15 мест.

Лейбористы получили 17 мест, что на пять меньше, чем на прошлых выборах, а консерваторы потерпели значительное поражение, опустившись с 31 до 12 мест.

ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Шотландская национальная партия (ШНП) набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной партией в парламенте Шотландии, следует из результатов местных выборов, которые приводит газета Independent.

Региональные выборы в Британии прошли в четверг, подсчет голосов еще продолжается. Лейбористы и консерваторы теряют тысячи мест в муниципальных советах в пользу Reform UK и зеленых. Параллельно объявляются результаты выборов в парламенты Уэльса Шотландии . Шотландцы избирали 129 членов регионального парламента.

По итогам выборов ШНП не удалось получить большинство в парламенте, для чего требуется 65 мест. При этом партия является самой крупной фракцией и может сформировать коалицию.

Значительно преуспела правая партия Reform UK, набрав 17 мест. Ранее у партии не было ни одного депутата в Шотландии. Зеленые, которые также ранее не были представлены в Шотландии, получили 15 мест.

Лейбористы получили 17 мест, что на пять меньше, чем на прошлых выборах в 2021 году. Значительное поражение потерпели консерваторы, опустившись с 31 до 12 мест. Либерал-демократы получили 10 мест.