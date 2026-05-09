Рейтинг@Mail.ru
Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в парламент региона - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 09.05.2026 (обновлено: 16:34 09.05.2026)
Сторонники независимости Шотландии выиграли выборы в парламент региона

Шотландская национальная партия набрала 58 мест на региональных выборах

© Фото : Crown copyright / Alex CeolinВоенно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии
Военно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Crown copyright / Alex Ceolin
Военно-морская база Королевского флота Великобритании Клайд в Шотландии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шотландская национальная партия стала самой крупной партией в парламенте Шотландии, набрав 58 мест на региональных выборах.
  • Правая партия Reform UK значительно преуспела, набрав 17 мест, а зеленые получили 15 мест.
  • Лейбористы получили 17 мест, что на пять меньше, чем на прошлых выборах, а консерваторы потерпели значительное поражение, опустившись с 31 до 12 мест.
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Шотландская национальная партия (ШНП) набрала 58 мест на региональных выборах, став самой крупной партией в парламенте Шотландии, следует из результатов местных выборов, которые приводит газета Independent.
Региональные выборы в Британии прошли в четверг, подсчет голосов еще продолжается. Лейбористы и консерваторы теряют тысячи мест в муниципальных советах в пользу Reform UK и зеленых. Параллельно объявляются результаты выборов в парламенты Уэльса и Шотландии. Шотландцы избирали 129 членов регионального парламента.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
МИД заявил о стремлении Британии повышать ставки в конфликте на Украине
7 мая, 12:59
По итогам выборов ШНП не удалось получить большинство в парламенте, для чего требуется 65 мест. При этом партия является самой крупной фракцией и может сформировать коалицию.
Значительно преуспела правая партия Reform UK, набрав 17 мест. Ранее у партии не было ни одного депутата в Шотландии. Зеленые, которые также ранее не были представлены в Шотландии, получили 15 мест.
Лейбористы получили 17 мест, что на пять меньше, чем на прошлых выборах в 2021 году. Значительное поражение потерпели консерваторы, опустившись с 31 до 12 мест. Либерал-демократы получили 10 мест.
Ранее первый министр Шотландии, глава ШНП Джон Суинни заявил, что намерен предложить депутатам регионального парламента проголосовать по вопросу проведения нового референдума о независимости сразу после местных выборов. При этом Суинни не уточнил, зависит ли его план от победы ШНП на выборах в региональный парламент.
Флаги Великобритании и США - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Главы минфинов США и Британии поссорились из-за войны с Ираном, пишут СМИ
5 мая, 14:52
 
В миреШотландияУэльсЛейбористская партия Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала