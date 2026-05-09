"Бессмертный полк" прошел в Рио-де-Жанейро
23:58 09.05.2026
"Бессмертный полк" прошел в Рио-де-Жанейро

РИА Новости: россияне и бразильцы провели "Бессмертный полк" в Рио-де-Жанейро

© РИА Новости / Дмитрий Паршин
09.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне и бразильцы провели акцию «Бессмертный полк» в Рио-де-Жанейро.
  • Церемония прошла у памятника погибшим во Второй мировой войне, к монументу были возложены красные розы.
  • Президент Федерации внешнеторговых палат Адаир Роберту Карнейру заявил, что Россия обеспечила победу во Второй мировой войне и подчеркнул необходимость укрепления отношений между Бразилией и Россией.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая - РИА Новости. Россияне и бразильцы провели акцию "Бессмертный полк" в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась у памятника погибшим во Второй мировой войне, скульптурного ансамбля, центральным элементом которого является огонь, он посвящен Неизвестному Солдату. К монументу были возложены красные розы.
"Мой прадед, Алексей Верин, погиб на войне. Для меня это важный день, через меня он живет в памяти и может присутствовать на этом событии, чтобы отметить победу. Мы должны помнить об этом, мы не можем забыть об этом", - сказал агентству россиянин Николай Верин, живущий в Рио-де-Жанейро.
В свою очередь президент Федерации внешнеторговых палат Адаир Роберту Карнейру, заявил, что "Россия обеспечила победу во Второй мировой войне, что не так широко признано в мире". "Но это реальность, и Бразилии и России необходимо все больше и больше укреплять отношения", - сказал он.
По его мнению, Бразилия должна внимательно следить за изменениями в международной геополитике и укреплять торговлю как с Россией, так и с остальными странами БРИКС.
БразилияРоссияРио-де-Жанейро (город)БРИКСДень Победы — 2026
 
 
