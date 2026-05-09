Рейтинг@Mail.ru
В Камбодже прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 09.05.2026
В Камбодже прошло шествие "Бессмертного полка"

В посольстве России в Камбодже прошло шествие "Бессмертного полка"

© Фото : Russian Embassy in Cambodia/TelegramПатриотические мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне при Посольстве России в Камбодже
Патриотические мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне при Посольстве России в Камбодже - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Russian Embassy in Cambodia/Telegram
Патриотические мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне при Посольстве России в Камбодже . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Камбодже прошло шествие "Бессмертного полка".
  • Участники акции пронесли портреты своих родственников, приближавших Великую Победу, сражаясь на фронтах или работая в тылу.
  • Участники мероприятия возложили цветы к Обелиску погибшим войнам и почтили их память минутой молчания.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посольство России в Камбодже сообщило о проведении акции "Бессмертный полк".
Ранее посольство сообщало, что посол России в Камбодже Анатолий Боровик поздравил российских граждан с Днем Победы.
Память живет несмотря ни на что: по всему миру прошли шествия Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Память живет несмотря ни на что: в мире прошли шествия "Бессмертного полка"
Вчера, 12:07
«

"Девятого мая в Посольстве России в Камбодже состоялось шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.

Шествие ежегодно проходит в Пномпене и Сиануквиле с 2018 года.
Акция направлена на сохранение памяти о подвиге советского народа, который одержал победу над фашизмом, принес свободу своей Родине и многим европейским государствам, отмечает посольство.
"Участники "Бессмертного полка" несут портреты своих родственников, приближавших Великую Победу, сражаясь на фронтах или работая в тылу, и покрывших себя неувядаемой славой героев-победителей", - пишет диппредставительство.
Участники мероприятия возложили цветы к Обелиску погибшим войнам и почтили их память минутой молчания.
Шествие Бессмертный полк в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Нью-Дели прошел "Бессмертный полк"
Вчера, 08:58
 
В миреРоссияКамбоджаПномпеньАнатолий Боровик (посол России в Камбодже )День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала