Патриотические мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне при Посольстве России в Камбодже . Архивное фото

Патриотические мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне при Посольстве России в Камбодже

Краткий пересказ от РИА ИИ В Камбодже прошло шествие "Бессмертного полка".

Участники акции пронесли портреты своих родственников, приближавших Великую Победу, сражаясь на фронтах или работая в тылу.

Участники мероприятия возложили цветы к Обелиску погибшим войнам и почтили их память минутой молчания.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посольство России в Камбодже сообщило о проведении акции "Бессмертный полк".

« "Девятого мая в Посольстве России в Камбодже состоялось шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.

Шествие ежегодно проходит в Пномпене и Сиануквиле с 2018 года.

Акция направлена на сохранение памяти о подвиге советского народа, который одержал победу над фашизмом, принес свободу своей Родине и многим европейским государствам, отмечает посольство.

"Участники "Бессмертного полка" несут портреты своих родственников, приближавших Великую Победу, сражаясь на фронтах или работая в тылу, и покрывших себя неувядаемой славой героев-победителей", - пишет диппредставительство.