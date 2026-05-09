Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Камбодже прошло шествие "Бессмертного полка".
- Участники акции пронесли портреты своих родственников, приближавших Великую Победу, сражаясь на фронтах или работая в тылу.
- Участники мероприятия возложили цветы к Обелиску погибшим войнам и почтили их память минутой молчания.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Посольство России в Камбодже сообщило о проведении акции "Бессмертный полк".
Ранее посольство сообщало, что посол России в Камбодже Анатолий Боровик поздравил российских граждан с Днем Победы.
"Девятого мая в Посольстве России в Камбодже состоялось шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
Шествие ежегодно проходит в Пномпене и Сиануквиле с 2018 года.
Акция направлена на сохранение памяти о подвиге советского народа, который одержал победу над фашизмом, принес свободу своей Родине и многим европейским государствам, отмечает посольство.
"Участники "Бессмертного полка" несут портреты своих родственников, приближавших Великую Победу, сражаясь на фронтах или работая в тылу, и покрывших себя неувядаемой славой героев-победителей", - пишет диппредставительство.
Участники мероприятия возложили цветы к Обелиску погибшим войнам и почтили их память минутой молчания.
