Дети и сотрудники "Артека" приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Дети, сотрудники и ветераны центра "Артек" в Крыму приняли участие в шествии "Бессмертного полка", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

"Акция "Бессмертный полк" объединила в своих рядах всех участников 5-й смены... Также в шествии понимают участие гости, сотрудники и ветераны детского центра" , - рассказали в пресс-службе.

Артековцы и работники детского центра с портретами своих дедов и прадедов, пионеров-героев, воевавших за свободу страны, прошли шествием к стадиону, где проходит концерт-митинг "День Победы". Завершится праздничный день музыкально-поэтическим спектаклем "Ванька" на "Артек-Арене".