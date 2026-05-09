Шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье собрало 105 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приднестровье прошло шествие "Бессмертного полка".
- В шествии приняли участие 105 тысяч жителей и гостей республики.
- На центральной площади Тирасполя собрались 42 тысячи человек, а более 60 тысяч прошли колоннами к мемориалам других городов и сел Приднестровья.
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 105 тысяч граждан, заявил в субботу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Население Приднестровья составляет около 455 700 человек.
"По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз – в шествии "Бессмертного полка", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Лидер ПМР также уточнил, что только на центральной площади столицы Приднестровья – орденоносного города Тирасполь – собрались с портретами ветеранов 42 тысячи человек. По его словам, больше 60 тысяч – прошли колоннами к мемориалам других городов и сел Приднестровья.
"Никто не спрашивал друг у друга национальности, гражданства, место проживания, вероисповедания. Чтобы присоединиться к патриотической акции, встать в ряды потомков героического Поколения Победителей, люди прибыли из разных уголков не только нашей маленькой республики, но и мира. С праздником всех нас! С Днем Великой Победы!", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
