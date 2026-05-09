Рейтинг@Mail.ru
Шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье собрало 105 тысяч человек - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 09.05.2026 (обновлено: 14:54 09.05.2026)

Шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье собрало 105 тысяч человек

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приднестровье прошло шествие "Бессмертного полка".
  • В шествии приняли участие 105 тысяч жителей и гостей республики.
  • На центральной площади Тирасполя собрались 42 тысячи человек, а более 60 тысяч прошли колоннами к мемориалам других городов и сел Приднестровья.
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в городах Приднестровья собрало 105 тысяч граждан, заявил в субботу глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Население Приднестровья составляет около 455 700 человек.
"По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли сегодня участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз – в шествии "Бессмертного полка", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
Лидер ПМР также уточнил, что только на центральной площади столицы Приднестровья – орденоносного города Тирасполь – собрались с портретами ветеранов 42 тысячи человек. По его словам, больше 60 тысяч – прошли колоннами к мемориалам других городов и сел Приднестровья.
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Глава ПМР рассказал, почему жители республики уважают миротворцев
5 мая, 14:54
"Никто не спрашивал друг у друга национальности, гражданства, место проживания, вероисповедания. Чтобы присоединиться к патриотической акции, встать в ряды потомков героического Поколения Победителей, люди прибыли из разных уголков не только нашей маленькой республики, но и мира. С праздником всех нас! С Днем Великой Победы!", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Приднестровье стартовала акция "Георгиевская ленточка"
22 апреля, 17:58
 
В миреМолдавияТираспольВадим КрасносельскийДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала