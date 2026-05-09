"Шанхай" Слуцкого спас вничью в матче чемпионата Китая

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью с "Чунцин Тунлянлунем" в матче 11-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шанхае завершилась со счетом 2:2. У гостей голы забили Ландри Димата (9-я минута), не реализовавший перед этим пенальти, и Джордже Чимпану (30). Хозяева отыгрались благодаря двум мячам Чжу Чэньцзе (66, 74). У "Шанхая" на шестой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил Уилсон Манафа.
"Шанхай Шэньхуа" набрал 11 очков и поднялся на пятое место в таблице чемпионата. Ранее команда бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Чунцин Тунлянлун" (20 очков) располагается на второй строчке.
