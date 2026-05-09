В Севастополе прошел конный пробег в честь Дня Победы.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Конный пробег в честь Дня Победы прошел в Севастополе, в нем приняли участие больше 20 всадников в военной форме времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Больше 20 всадников из Севастополя, Симферополя и других уголков Крыма облачились в военную форму тех лет и с копиями Знамени Победы, российскими флагами, георгиевскими лентами на своих великолепных лошадях устроили конный "пробег", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, маршрут длиной около восьми километров пролегал через долину Кара-Коба, по тем самым местам, где Красная Армия отважно сражалась с фашистскими захватчиками.
"А после пробега всех ждала настоящая полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, журналистам он заявил, что 9 Мая - "это самый главный наш национальный праздник". "Это праздник нашей гордости, веры, уверенности в завтрашнем дне. Обязательно мы дождемся всеобщей и уже современной победы", - сказал Развожаев.
В Севастополе 9 мая отмечают двойной праздник: 81-ю годовщину Победы и 82-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в городе состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в память героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., а также прошел автопробег и концерт.