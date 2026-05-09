Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе прошел конный пробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 09.05.2026 (обновлено: 14:58 09.05.2026)
В Севастополе прошел конный пробег в честь Дня Победы

В Севастополе всадники приняли участие в конном пробеге в честь Дня Победы

© Фото : Правительство Севастополя/ВКонтактеКонный пробег в честь Дня Победы в Севастополе
Конный пробег в честь Дня Победы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Правительство Севастополя/ВКонтакте
Конный пробег в честь Дня Победы в Севастополе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе прошел конный пробег в честь Дня Победы.
  • В пробеге приняли участие более 20 всадников в военной форме времен Великой Отечественной войны.
  • Маршрут пробега пролегал через долину Кара-Коба, где Красная Армия сражалась с фашистскими захватчиками.
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Конный пробег в честь Дня Победы прошел в Севастополе, в нем приняли участие больше 20 всадников в военной форме времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Больше 20 всадников из Севастополя, Симферополя и других уголков Крыма облачились в военную форму тех лет и с копиями Знамени Победы, российскими флагами, георгиевскими лентами на своих великолепных лошадях устроили конный "пробег", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Шествие Бессмертного полка в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Берлине участники "Бессмертного полка" исполнили песню "День Победы"
Вчера, 14:54
По его словам, маршрут длиной около восьми километров пролегал через долину Кара-Коба, по тем самым местам, где Красная Армия отважно сражалась с фашистскими захватчиками.
«
"А после пробега всех ждала настоящая полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, журналистам он заявил, что 9 Мая - "это самый главный наш национальный праздник". "Это праздник нашей гордости, веры, уверенности в завтрашнем дне. Обязательно мы дождемся всеобщей и уже современной победы", - сказал Развожаев.
В Севастополе 9 мая отмечают двойной праздник: 81-ю годовщину Победы и 82-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в городе состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у Мемориальной стены в память героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., а также прошел автопробег и концерт.
От Владивостока до Петербурга: парады Победы в городах России - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
От Владивостока до Петербурга: парады Победы в городах России
Вчера, 14:12
 
СевастопольСимферопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала