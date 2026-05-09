Рейтинг@Mail.ru
"Саутгемптону" предъявлено обвинение в шпионаже перед матчем за выход в АПЛ - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:00 09.05.2026 (обновлено: 01:01 09.05.2026)
"Саутгемптону" предъявлено обвинение в шпионаже перед матчем за выход в АПЛ

"Саутгемптон" обвинили в шпионаже перед матчем плей-офф за выход в АПЛ

© footyheadlines.comОфициальный мяч АПЛ
Официальный мяч АПЛ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© footyheadlines.com
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Саутгемптону» предъявлено обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса «Мидлсбро» перед первым матчем 1/2 финала плей-офф за право выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ).
  • Клуб обвинили в нарушении пункта регламента EFL, запрещающего наблюдение за тренировкой соперника в течение 72 часов до запланированного матча.
  • Дело будет передано на рассмотрение независимой дисциплинарной комиссии, при этом EFL запросит сокращение срока для ответа «Саутгемптона» и проведение слушания в максимально короткие сроки.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем 1/2 финала плей-офф за право выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
Отмечается, что после жалобы со стороны "Мидлсбро" клуб обвинили в нарушении пункта регламента EFL, запрещающего наблюдение за тренировкой соперника в течение 72 часов до запланированного матча между командами. Дело будет передано на рассмотрение независимой дисциплинарной комиссии.
По правилам "Саутгемптон" имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивается в заявлении, исходя из характера дела, EFL запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.
Первая встреча 1/2 финала плей-офф состоится в субботу в Мидлсбро.
Официальный мяч АПЛ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Халл Сити" и "Миллуолл" сыграли вничью в матче плей-офф за выход в АПЛ
00:19
 
ФутболСпортСаутгемптонМидлсброАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала