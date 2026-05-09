"Саутгемптону" предъявлено обвинение в шпионаже перед матчем за выход в АПЛ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем 1/2 финала плей-офф за право выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).
Отмечается, что после жалобы со стороны "Мидлсбро" клуб обвинили в нарушении пункта регламента EFL, запрещающего наблюдение за тренировкой соперника в течение 72 часов до запланированного матча между командами. Дело будет передано на рассмотрение независимой дисциплинарной комиссии.
По правилам "Саутгемптон" имеет 14 дней на ответ по предъявленным обвинениям. Однако, как подчеркивается в заявлении, исходя из характера дела, EFL запросит сокращение этого срока и проведение слушания в максимально короткие сроки.
Первая встреча 1/2 финала плей-офф состоится в субботу в Мидлсбро.