"Саутгемптону" предъявлено обвинение в шпионаже перед матчем за выход в АПЛ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Саутгемптону" предъявили обвинение в шпионаже и съемке тренировочного процесса "Мидлсбро" перед первым матчем 1/2 финала плей-офф за право выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте Английской футбольной лиги (EFL).