Дабл-дабл Вембаньямы помог "Сперс" выйти вперед в серии с "Миннесотой"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Сан-Антонио Спёрс" на выезде обыграл "Миннесоту Тимбервулвз" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 115:108 (23:22, 28:29, 35:28, 29:29). Самым результативным игроком матча стал центровой "Спёрс" Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 15 подборов, также дабл-даблом отметился его одноклубник Стефон Касл (13 очков, 12 передач). В составе "Миннесоты" больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (32 очка, 14 подборов).
"Сан-Антонио" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет 10 мая в Миннеаполисе, после чего серия вернется в Сан-Антонио.
В другом матче "Нью-Йорк Никс" на выезде обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" (108:94) и увеличили преимущество в серии до 3-0.