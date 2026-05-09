Авиакомпании перевезли более 43 тысяч пассажиров на юг России 9 мая

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские авиакомпании перевезли более 43 тысяч пассажиров в аэропорты юга России и обратно 9 мая, расписание рейсов выполняется полностью, сообщил Минтранс РФ.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Перевезено свыше 43 тысяч пассажиров. Заявленное на сегодня расписание полетов выполняется полностью", - говорится в сообщении.