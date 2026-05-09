Рейтинг@Mail.ru
Военный парад прошел в Самаре в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 09.05.2026
Военный парад прошел в Самаре в честь Дня Победы

Торжественный парад прошел в Самаре в День Победы

© Фото : Фото предоставлено правительством Самарской областиЗрители военного парада в честь Дня Победы в Самаре
Зрители военного парада в честь Дня Победы в Самаре - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Фото предоставлено правительством Самарской области
Зрители военного парада в честь Дня Победы в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный мероприятия в честь Дня Победы проходят в Самарской области, главным событием стал в Самаре военный парад на площади Куйбышева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Почетные гости парада - ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции; среди зрителей – родные и близкие защитников Отечества, представители ветеранских организаций и объединений, общественники.
В связи с текущей оперативной обстановкой, террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей количество зрителей было сокращено.
Принимал парад – Герой России, врио командующего Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Андрей Буйлов.
С Днем Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей региона поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что память об этом великом дне передается из поколения в поколение, объединяя граждан всех возрастов, национальностей, вероисповеданий.
"Одним из важнейших слагаемых Победы стала сплоченность советских людей перед лицом смертельной угрозы, их любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и процветания родной земли. Все сражались за Родину, за нашу общую Победу. И это то, что объединяло нас на протяжении всей истории нашей страны. То, что скрепляет российское общество и сейчас. Подчеркивая важность такого единения и сплоченности, президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026-й год Годом единства народов России. Наша область, где в дружбе и согласии веками проживали представители разных национальностей, внесла неоценимый вклад разгром врага. Более полумиллиона куйбышевцев ушли на фронт. Многие из них отдали свою жизнь в боях за Родину", - отметил глава региона.
В этом году по площади Куйбышева прошла только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. В торжественном марше приняли участие 18 парадных расчетов.
Колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой в военном параде в Самаре не принимала участие.
"Главный Парад Победы сегодня проходит на линии боевого соприкосновения. Именно там российские военнослужащие демонстрируют превосходство нашей военной техники в боевых условиях. Уверен, очень скоро настанет день, когда эта техника благодаря мужеству и самоотверженности героев специальной военной операции парадным строем проедет по улицам освобожденных городов", - сказал Федорищев.
Отдельные и самые главные слова благодарности губернатор адресовал тем, благодаря кому была одержана Победа в Великой Отечественной войне – ветеранам и труженикам тыла.
"Наша святая обязанность – всеми силами укреплять связь поколений, проявлять сердечную заботу о ветеранах - людях, подаривших нам возможность жить, трудиться и растить детей в свободной стране", - отметил он.
 
Вячеслав ФедорищевДень Победы — 2026СамараСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала