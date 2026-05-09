Военный парад прошел в Самаре в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Торжественный мероприятия в честь Дня Победы проходят в Самарской области, главным событием стал в Самаре военный парад на площади Куйбышева, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почетные гости парада - ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции; среди зрителей – родные и близкие защитников Отечества, представители ветеранских организаций и объединений, общественники.

В связи с текущей оперативной обстановкой, террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей количество зрителей было сокращено.

Принимал парад – Герой России, врио командующего Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Андрей Буйлов.

С Днем Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей региона поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что память об этом великом дне передается из поколения в поколение, объединяя граждан всех возрастов, национальностей, вероисповеданий.

"Одним из важнейших слагаемых Победы стала сплоченность советских людей перед лицом смертельной угрозы, их любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и процветания родной земли. Все сражались за Родину, за нашу общую Победу. И это то, что объединяло нас на протяжении всей истории нашей страны. То, что скрепляет российское общество и сейчас. Подчеркивая важность такого единения и сплоченности, президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026-й год Годом единства народов России. Наша область, где в дружбе и согласии веками проживали представители разных национальностей, внесла неоценимый вклад разгром врага. Более полумиллиона куйбышевцев ушли на фронт. Многие из них отдали свою жизнь в боях за Родину", - отметил глава региона.

В этом году по площади Куйбышева прошла только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. В торжественном марше приняли участие 18 парадных расчетов.

Колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой в военном параде в Самаре не принимала участие.

"Главный Парад Победы сегодня проходит на линии боевого соприкосновения. Именно там российские военнослужащие демонстрируют превосходство нашей военной техники в боевых условиях. Уверен, очень скоро настанет день, когда эта техника благодаря мужеству и самоотверженности героев специальной военной операции парадным строем проедет по улицам освобожденных городов", - сказал Федорищев.

Отдельные и самые главные слова благодарности губернатор адресовал тем, благодаря кому была одержана Победа в Великой Отечественной войне – ветеранам и труженикам тыла.