Сафонов рискует пропустить финал Лиги чемпионов, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
14:25 09.05.2026 (обновлено: 14:59 09.05.2026)
Сафонов рискует пропустить финал Лиги чемпионов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
  • Из-за мышечных проблем Сафонов пропустил часть тренировок и рискует пропустить финал Лиги чемпионов.
  • 30 мая «ПСЖ» сыграет против «Арсенала» в финале Лиги чемпионов в Будапеште.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщает RMC Sport.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
По информации издания, из-за мышечных проблем 27-летний вратарь пропустил часть тренировок в составе клуба, а перед ответным матчем против "Баварии" принял участие только в одной - накануне встречи.
Сообщается, что Сафонов входит в число тех игроков, за кем пристально наблюдает медицинский штаб "ПСЖ" в преддверии финального матча Лиги чемпионов, в котором французский клуб 30 мая в Будапеште сыграет против английского "Арсенала".
Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года, он стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.
