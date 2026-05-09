Сафонов рискует пропустить финал Лиги чемпионов, пишут СМИ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщает RMC Sport.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
По информации издания, из-за мышечных проблем 27-летний вратарь пропустил часть тренировок в составе клуба, а перед ответным матчем против "Баварии" принял участие только в одной - накануне встречи.
Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года, он стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.