Сафонов рискует пропустить финал Лиги чемпионов, пишут СМИ

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщает RMC Sport.

В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой " Баварией " в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.

По информации издания, из-за мышечных проблем 27-летний вратарь пропустил часть тренировок в составе клуба, а перед ответным матчем против "Баварии" принял участие только в одной - накануне встречи.

Сообщается, что Сафонов входит в число тех игроков, за кем пристально наблюдает медицинский штаб "ПСЖ" в преддверии финального матча Лиги чемпионов, в котором французский клуб 30 мая в Будапеште сыграет против английского " Арсенала ".