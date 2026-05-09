10:08 09.05.2026
Герой СВО Рыжов рядом с Путиным на трибуне участвовал в освобождении ЛНР

  • Полковник Леонид Рыжов, который смотрит параад вместе с Путиным на трибуне, участвовал в освобождении ЛНР.
  • Подразделения седьмой отдельной мотострелковой бригады под командованием героя России освободили множество населенных пунктов в ЛНР.
  • С начала СВО подразделения бригады под командованием Рыжова уничтожили свыше 4,3 тысячи националистов, 21 танк и множество единиц военной техники.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Герой России, полковник Леонид Рыжов, который смотрит парад вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на трибуне, участвовал в освобождении ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит на Красной площади в субботу.
Рыжов участвовал в СВО с 24 февраля 2022 года. Под его руководством подразделениями седьмой отдельной мотострелковой бригады освобождены населенные пункты Кряковка, Орехово-Донецкое, Путилино, Муратово, Боброво, Капитаново, Осколоновка, Новокраснянка, Булгаковка, Скарговка, Голубовка, Боровеньки, Варваровка, Кудряшовка, Пшеничное, Индустриальное, Воеводовка, Щедрищево, Метелкино, Вороново, Боровское, Приволье и Новодружеск в ЛНР.
Кроме того, Рыжов участвовал в освобождении городов Рубежное и Северодонецк, а также одного из крупнейших городов ЛНР Лисичанска с сохранением инфраструктуры города и жилых домов. С начала СВО подразделения бригады под командованием Рыжова уничтожили свыше 4,3 тысячи националистов, 21 танк и множество единиц военной техники.
