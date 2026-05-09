Памятные знаки "Мой папа - Герой" впервые вручили в Рязанской области
16:47 09.05.2026
Памятные знаки "Мой папа - Герой" впервые вручили в Рязанской области

Малков вручил детям участников СВО памятные знаки "Мой папа – Герой"

© Фото : Павел Малков/MAX — Губернатор Рязанской области Павел Малков на церемонии вручения детям участников СВО памятные знаки "Мой папа – Герой"
РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что вручил детям участников СВО памятные знаки "Мой папа – Герой".
"В День Победы вручил памятные знаки "Мой папа – Герой". Впервые их получили дети, чьи отцы защищают Родину в зоне специальной военной операции", - написал губернатор на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что для ребят эта награда – символ подвига их отцов и повод для гордости.
"Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня бойцы разных этносов и вероисповеданий плечом к плечу защищают Родину", - добавил глава региона.
По его словам, до конца года нагрудные знаки "Мой папа – Герой" получат все дети участников СВО Рязанской области.
По данным пресс-службы правительства региона, памятный нагрудный знак отличия "Мой папа – Герой" вручается детям участников специальной военной операции. Он выражает признательность семьям защитников Отечества, символизирует стойкость и самоотверженность героев. С инициативой о создании этой награды выступило "Движение Первых". Решение об учреждении знака было принято в декабре 2025 года.
