Памятные знаки "Мой папа - Герой" впервые вручили в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что вручил детям участников СВО памятные знаки "Мой папа – Герой".

"В День Победы вручил памятные знаки "Мой папа – Герой". Впервые их получили дети, чьи отцы защищают Родину в зоне специальной военной операции", - написал губернатор на платформе "Макс".

Он подчеркнул, что для ребят эта награда – символ подвига их отцов и повод для гордости.

"Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня бойцы разных этносов и вероисповеданий плечом к плечу защищают Родину", - добавил глава региона.

По его словам, до конца года нагрудные знаки "Мой папа – Герой" получат все дети участников СВО Рязанской области.