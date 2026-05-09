Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт возле Главного храма ВС России

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт "Одна судьба - одна Победа", приуроченный к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, возле Главного храма Вооруженных сил РФ.

Смысл музыкально-драматического спектакля заключается в сохранении памяти через поколения. Сквозь музыку и стихи о войне, танцевальные постановки протянулась линия исторической преемственности поколений от Великой Отечественной войны до наших дней, важность сохранения памяти подвига защитников Отечества. Так, солист ансамбля имени Александрова Максим Маклаков подчеркнул, что песни о Великой Отечественной войне всегда будут актуальны, ведь они - эпоха и никогда не уйдут.

Концерт завершился масштабным салютом над куполами Главного храма Вооруженных сил РФ

"Сейчас важно сохранить и поддержать эту преемственность подвига. Потому что сейчас на полях специальной военной операции мы становимся свидетелями такого же массового героизма наших соотечественников, наших современников, ребят, которые теми же дорогами войны порой проходят, освобождают те же населенные пункты, те же земли, которые освобождали наши предки", - обратил внимание директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный.