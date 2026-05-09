Рейтинг@Mail.ru
Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт возле Главного храма ВС России - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 09.05.2026
Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт возле Главного храма ВС России

Около 15 тысяч человек посмотрели концерт "Одна судьба — одна Победа" в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГлавный Храм Вооруженных Сил РФ
Главный Храм Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Главный Храм Вооруженных Сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт «Одна судьба — одна Победа» возле Главного храма Вооруженных сил РФ.
  • Концерт был приурочен к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
  • В мероприятии приняли участие известные артисты и исполнители, а также ансамбль имени Александрова и другие музыкальные коллективы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек посмотрели концерт "Одна судьба - одна Победа", приуроченный к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, возле Главного храма Вооруженных сил РФ.
Смысл музыкально-драматического спектакля заключается в сохранении памяти через поколения. Сквозь музыку и стихи о войне, танцевальные постановки протянулась линия исторической преемственности поколений от Великой Отечественной войны до наших дней, важность сохранения памяти подвига защитников Отечества. Так, солист ансамбля имени Александрова Максим Маклаков подчеркнул, что песни о Великой Отечественной войне всегда будут актуальны, ведь они - эпоха и никогда не уйдут.
Концерт завершился масштабным салютом над куполами Главного храма Вооруженных сил РФ.
В мероприятии приняли участие известные артисты и исполнители, в том числе Евгений Князев, Анастасия Спиридонова, Виктория Черенцова, Артем Каминский и многие другие. Кроме того, на сцене выступил знаменитый ансамбль имени Александрова, а также Московский синодальный хор, "Домисолька", Большой концертный оркестр "Россия" имени Людмилы Зыкиной.
"Сейчас важно сохранить и поддержать эту преемственность подвига. Потому что сейчас на полях специальной военной операции мы становимся свидетелями такого же массового героизма наших соотечественников, наших современников, ребят, которые теми же дорогами войны порой проходят, освобождают те же населенные пункты, те же земли, которые освобождали наши предки", - обратил внимание директор департамента культуры Минобороны России Артем Горный.
Он подчеркнул, что этот факт заставляет задуматься о том, чтобы отдать память своим родным и близким, защищавшим страну от фашистских захватчиков, а также испытать гордость за нынешних бойцов СВО, также защищающих страну.
Оформление центра Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Эхо войны: самые впечатляющие выставки ко Дню Победы
8 мая, 08:00
 
РоссияЕвгений КнязевЛюдмила ЗыкинаМосковский синодальный хорДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала