МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва продолжает сохранять готовность к переговорам по урегулированию на Украине, несмотря на враждебность Киева и западных стран, обратил внимание член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик также подчеркнул, что урегулирование на Украине невозможно, пока не будут должным образом устранены все коренные причины конфликта, среди которых незаконное расширение НАТО.
Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что встреча с главой киевского режима в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.
Российский лидер также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.