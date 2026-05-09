Рейтинг@Mail.ru
"Негативные сигналы". В Финляндии удивились словам Путина о Зеленском - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 09.05.2026 (обновлено: 22:39 09.05.2026)
"Негативные сигналы". В Финляндии удивились словам Путина о Зеленском

Мема: РФ остается открытой для диалога, несмотря на провокации Киева и Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Владимира Путина
Пресс-конференция президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция президента Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва продолжает сохранять готовность к переговорам по урегулированию на Украине, несмотря на враждебность Киева и западных стран, отметил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Москва продолжает сохранять готовность к переговорам по урегулированию на Украине, несмотря на враждебность Киева и западных стран, обратил внимание член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своем намерении добиваться членства в НАТО и продолжить борьбу на фронте. Несмотря на все трудности, Россия остается открытой для диалога", — написал он в соцсети X.
Парадные расчеты на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал неожиданную реакцию в Британии
Вчера, 20:28
Политик также подчеркнул, что урегулирование на Украине невозможно, пока не будут должным образом устранены все коренные причины конфликта, среди которых незаконное расширение НАТО.
Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что встреча с главой киевского режима в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу.
Российский лидер также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.
Волонтер с георгиевской ленточкой - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Начинается трагедия": депутат Рады выступил с заявлением к 9 Мая
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраинаФинляндияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала