Авиакомпании возобновили часть рейсов через юг России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России — Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс России.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между южными и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо", — говорится в сообщении.