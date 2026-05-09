Авиакомпании возобновили часть рейсов через юг России

20:37 09.05.2026 (обновлено: 21:27 09.05.2026)
Авиакомпании возобновили часть международных рейсов через юг России

Самолет в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением.
  • Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через юг России — Ростовскую зону управления воздушным движением, сообщил Минтранс России.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между южными и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
"Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо", — говорится в сообщении.
