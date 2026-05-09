Президент Республики Сербской назвал Россию самым главным партнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Республики Сербской Синиша Каран назвал Россию самым важным стратегическим партнером.
- Он поблагодарил Владимира Путина за текущее партнерство и выразил надежду на его сохранение.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. РФ - самый важный стратегический партнер Республики Сербской, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Синиша Каран.
«
"Господин президент (Владимир Путин), особо хотел бы подчеркнуть и поблагодарить Вас за то, что Российская Федерация - наш самый важный стратегический партнер на международной арене. Это важно подчеркнуть. Это было, остается, и мы надеемся, что так и останется. Мы будем и дальше создавать более крепкий фундамент для наших отношений", - сказал Каран на встрече с российским лидером.
Руководители Республики Сербской во главе с новым президентом прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Каран - политический преемник экс-президента, лидера правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорада Додика.