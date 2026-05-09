Ушаков рассказал о реакции в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
14:15 09.05.2026 (обновлено: 00:19 10.05.2026)
Ушаков рассказал о реакции в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева

Ушаков: большинство столиц с пониманием отнеслись к предупреждениям РФ Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков заявил, что большинство зарубежных столиц с пониманием отнеслись к предупреждениям России о последствиях террористических акций Киева.
  • Он отметил, что в связи с отсутствием ударов по Красной площади не последовало массированного ответного ракетного удара по Киеву.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил мнение, что в большинстве столиц с пониманием отнеслись к тому, что Россия четко объявила, что может последовать за террористическим акциями Киева.
Комментируя реакцию зарубежных лидеров на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая, Ушаков отметил, что их реакцию видели все.
"Мы достаточно четко объявили, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю", — сказал Ушаков.
Он также отметил, что ударов по Красной площади не было, в связи с чем не последовало и массированного ответного ракетного удара по Киеву.
Минобороны России ранее пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в случае провокаций центр Киева в ответ ждет массированный ракетный удар.
МоскваВ миреКиевЮрий УшаковВладимир ЗеленскийДень Победы — 2026Россия
 
 
