Ушаков рассказал о реакции в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков выразил мнение, что в большинстве столиц с пониманием отнеслись к тому, что Россия четко объявила, что может последовать за террористическим акциями Киева.

Комментируя реакцию зарубежных лидеров на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву 9 мая, Ушаков отметил, что их реакцию видели все.

"Мы достаточно четко объявили, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю", — сказал Ушаков.

Он также отметил, что ударов по Красной площади не было, в связи с чем не последовало и массированного ответного ракетного удара по Киеву.