04:14 09.05.2026
Россию демонизируют те, кто ее плохо знает, заявил вице-спикер Госдумы

Вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов. Архивное фото
ДАЛЯНЬ (Китай), 9 мая – РИА Новости. Россию демонизируют только те, кто ее плохо знает, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
"Я считаю, что это хорошо, что пусть нас демонизируют, пусть мы будем такими большими и страшными, чтобы к нам не совались. Демонизируют нас только те, кто нас плохо знает, а знают нас плохо, потому что сами себе запрещают с нами общаться", - заявил Чернышов.
Кто Россию хорошо знает, отметил он, "тот знает, что мы очень хорошие, очень гостеприимные, очень приветливые, и поток туристов из Китая в Россию подчеркивает это: люди приезжают, люди хотят общаться, люди хотят хорошо проводить время".
Серия торжественных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит 7-9 мая на советском воинском мемориале в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур). В частности, на советском воинском мемориале прошли акции "Бессмертный полк" и "Звезда памяти", состоялся субботник "Память поколений", в котором приняли участие российские дипломаты, учащиеся школы при посольстве РФ в КНР, студенты, соотечественники и курсанты учебно-парусного судна "Паллада".
