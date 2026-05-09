Россию демонизируют те, кто ее плохо знает, заявил вице-спикер Госдумы

ДАЛЯНЬ (Китай), 9 мая – РИА Новости. Россию демонизируют только те, кто ее плохо знает, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
"Я считаю, что это хорошо, что пусть нас демонизируют, пусть мы будем такими большими и страшными, чтобы к нам не совались. Демонизируют нас только те, кто нас плохо знает, а знают нас плохо, потому что сами себе запрещают с нами общаться", - заявил Чернышов.
Серия торжественных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит 7-9 мая на советском воинском мемориале в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур). В частности, на советском воинском мемориале прошли акции "Бессмертный полк" и "Звезда памяти", состоялся субботник "Память поколений", в котором приняли участие российские дипломаты, учащиеся школы при посольстве РФ в КНР, студенты, соотечественники и курсанты учебно-парусного судна "Паллада".