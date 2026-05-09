14:37 09.05.2026 (обновлено: 15:10 09.05.2026)
В Пхеньяне прошла акция "Бессмертный полк"

© Посольство России в КНДР
  • Россияне провели акцию «Бессмертный полк» в центре Пхеньяна.
  • Во главе колонны несли икону Казанской Божией Матери и портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россияне провели акцию "Бессмертный полк" в центре Пхеньяна, пронеся во главе колонны икону Казанской Божией Матери, сообщили в посольстве России в КНДР.
"Все находящиеся сейчас в Пхеньяне россияне, держа в руках портреты своих родных и близких, которые в годы Великой Отечественной войны вступили в смертельную схватку с фашизмом, с гордостью за подвиг своих великих предков прошли по периметру территории российской дипмиссии в самом центре корейской столицы", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Во во главе колонны "Бессмертного полка" сотрудники посольства пронесли список иконы Казанской Божией Матери, добавили в дипмиссии.
