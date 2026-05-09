Россия озабочена возрождением нацизма в Европе, заявил посол Грозов

ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Россия с озабоченностью наблюдает возрождение нацизма в Европе, а деятельность неонацистских объединений имеет место в том числе в Австрии, заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов на приеме в российском посольстве по случаю Дня Победы.

"С глубокой озабоченностью мы видим, как вновь в Европе поднимает голову нацизм, его последователи – современные неонацисты", - сказал он.

Дипломат пояснил, что активно задействуются "методы геббельсовской пропаганды": чудовищная ложь, запугивание призрачной угрозой с Востока , разжигание межнациональной ненависти и конфликтов между соседними странами, молчаливо поощряются и зачастую поддерживаются акции неонацистских так называемых "общественных объединений". "К глубокому сожалению, это имеет место и в Австрии", - добавил дипломат.

По его словам, доходит до того, что против несогласных с приспешниками этой человеконенавистнической идеологии применяются нацистские методы расправы. "Заживо сжигают людей ( Одесса , 2 мая 2014 года), как это было в Хатыне, других белорусских и российских деревнях на оккупированных немецкими нацистами территориях", - привел сравнение посол.

Он подчеркнул, что долгом российской стороны как наследников победителей нацизма – быть достойными их подвига, защищать правду о войне, противодействовать ее искажению, сохранять историческую память и справедливость, не допускать попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и оправдания нацизма в угоду политической конъюнктуре.