Россия озабочена возрождением нацизма в Европе, заявил посол Грозов
23:23 09.05.2026
Россия озабочена возрождением нацизма в Европе, заявил посол Грозов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Вене Грозов заявил, что Россия с озабоченностью наблюдает возрождение нацизма в Европе.
  • По словам дипломата, в Европе активно задействуются методы геббельсовской пропаганды, а акции неонацистских объединений молчаливо поощряются и поддерживаются.
  • Грозов подчеркнул, что долг России как наследницы победителей нацизма — защищать правду о войне и противодействовать ее искажению.
ВЕНА, 9 мая - РИА Новости. Россия с озабоченностью наблюдает возрождение нацизма в Европе, а деятельность неонацистских объединений имеет место в том числе в Австрии, заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов на приеме в российском посольстве по случаю Дня Победы.
"С глубокой озабоченностью мы видим, как вновь в Европе поднимает голову нацизм, его последователи – современные неонацисты", - сказал он.
Дипломат пояснил, что активно задействуются "методы геббельсовской пропаганды": чудовищная ложь, запугивание призрачной угрозой с Востока, разжигание межнациональной ненависти и конфликтов между соседними странами, молчаливо поощряются и зачастую поддерживаются акции неонацистских так называемых "общественных объединений". "К глубокому сожалению, это имеет место и в Австрии", - добавил дипломат.
По его словам, доходит до того, что против несогласных с приспешниками этой человеконенавистнической идеологии применяются нацистские методы расправы. "Заживо сжигают людей (Одесса, 2 мая 2014 года), как это было в Хатыне, других белорусских и российских деревнях на оккупированных немецкими нацистами территориях", - привел сравнение посол.
Он подчеркнул, что долгом российской стороны как наследников победителей нацизма – быть достойными их подвига, защищать правду о войне, противодействовать ее искажению, сохранять историческую память и справедливость, не допускать попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и оправдания нацизма в угоду политической конъюнктуре.
"Пусть этот день укрепляет веру в силу правды и справедливости и вдохновляет на созидание во имя мира и благополучия", - заключил Грозов.
