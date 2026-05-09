Путин: Россия не пытается раздувать политические жабры в ситуации с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия не пытается "раздувать политические жабры" в ситуации с иранской ядерной проблемой, а хочет разрядки ситуации.
- Путин напомнил, что предложения России по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана "лежат на столе".
- Президент заявил, что Россия готова поддержать любое решение, которое "выведет из тупика" ситуацию и даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не пытается раздувать "политические жабры" в ситуации с иранской ядерной проблемой, а хочет разрядки ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации", - сказал Путин журналистам.
По его словам, Россия готова также поддержать любое решение, которое "выведет из тупика" ситуацию и даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования.
Путин также обратил внимание на то, что Тегеран неоднократно заявлял, что не стремится обладать ядерным оружием.
"Да и МАГАТЭ ни разу не сказало, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию", - добавил президент.