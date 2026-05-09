Путин: Россия не пытается раздувать политические жабры в ситуации с Ираном - РИА Новости, 09.05.2026
22:46 09.05.2026
Путин: Россия не пытается раздувать политические жабры в ситуации с Ираном

Пресс-конференция президента Владимира Путина
  • Владимир Путин заявил, что Россия не пытается "раздувать политические жабры" в ситуации с иранской ядерной проблемой, а хочет разрядки ситуации.
  • Путин напомнил, что предложения России по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана "лежат на столе".
  • Президент заявил, что Россия готова поддержать любое решение, которое "выведет из тупика" ситуацию и даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не пытается раздувать "политические жабры" в ситуации с иранской ядерной проблемой, а хочет разрядки ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что предложения России по вывозу излишков обогащенного урана из Ирана "лежат на столе".
"Нам ничего не нужно. Это не для того, чтобы нам, извините за моветон, политические жабры надувать и говорить, мол, без нас никто ничего не может. Нет, мы просто хотим внести свой вклад какой-то посильный, если это устроит всех, в разрядку ситуации", - сказал Путин журналистам.
По его словам, Россия готова также поддержать любое решение, которое "выведет из тупика" ситуацию и даст возможность двигаться по пути мирного урегулирования.
Путин также обратил внимание на то, что Тегеран неоднократно заявлял, что не стремится обладать ядерным оружием.
"Да и МАГАТЭ ни разу не сказало, что есть доказательства стремления Ирана к ядерному оружию", - добавил президент.
