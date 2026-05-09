Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия строила отношения с Европой на принципах взаимоуважения - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 09.05.2026
Путин: Россия строила отношения с Европой на принципах взаимоуважения

Путин: РФ всегда учитывала интересы Европы, но этого показалось мало

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения.
  • По словам Путина, Россия учитывала интересы Европы, но этого оказалось недостаточно.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения, но им этого показалось мало, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Кстати говоря, мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание - мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали - всегда. Но этого показалось мало", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин рассказал о предпочтительном переговорщике между Россией и Европой
Вчера, 21:34
 
ЕвропаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала