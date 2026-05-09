Путин: Россия строила отношения с Европой на принципах взаимоуважения

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения, но им этого показалось мало, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, мы с Европой всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание - мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня. А мы только так разговаривали - всегда. Но этого показалось мало", - сказал Путин журналистам.