Восстановление отношений России и ЕС выгодно обеим сторонам, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Восстановление отношений России и Европы будет выгодно обеим сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выразил надежду, что Россия и Европа восстановят отношения.
"Чем раньше это произойдет, тем лучше и для нас, и в данном случае для европейских стран", - сказал Путин журналистам.