Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до перемирия

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до объявления о перемирии, передавала их Украине, но от Киева реакции не было, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"С нашей стороны, кстати, она велась и до объявления об этом перемирии. И мы передавали списки украинской стороне. А от них реакции не было", - сказал Ушаков в ответ на вопрос РИА Новости.