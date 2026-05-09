Рейтинг@Mail.ru
Россия не замалчивает подвиг союзников СССР по коалиции, заявил Нечаев - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 09.05.2026 (обновлено: 15:01 09.05.2026)
Россия не замалчивает подвиг союзников СССР по коалиции, заявил Нечаев

Нечаев: Россия не замалчивает подвиг союзников СССР по антигитлеровской коалиции

© Фото : МИД РФСергей Нечаев
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : МИД РФ
Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нечаев заявил, что Россия помнит и не замалчивает подвиг союзников СССР по антигитлеровской коалиции.
  • Он выразил признательность немецкой общественности за почтение памяти героев-освободителей.
  • Посол подчеркнул, что победу в Великой Отечественной войне одержал многонациональный советский народ.
БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Россия помнит и не замалчивает подвиг союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Мы помним то, что вместе с нами воевали наши союзники. И то, что поляки вместе с нами брали Берлин, мы это тоже помним. Мы не замалчиваем подвиг наших союзников по антигитлеровской коалиции. Мы это помним и ценим", - заявил Нечаев журналистам в ходе памятных мероприятий в Берлине по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Посол также выразил признательность немецкой общественности, которая 9 мая многочисленно пришла, чтобы почтить память героев-освободителей.
"Мы это ценим, потому что у нас в Германии друзей много. Да, в некоторых политических кругах бытует иное мнение, но хочется надеяться, что оно пока является в меньшинстве. Думаю, таким и останется", - подчеркнул Нечаев, также выразив признательность соотечественникам.
Посол РФ отметил, что победу одержал многонациональный советский народ и "это непреложная истина".
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев принял участие в торжественных церемониях возложения венков на советских воинских мемориалах в Трептов-парке и в Тиргартене.
Парад в Сухуме - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В Сухуме прошел парад Победы
Вчера, 14:55
 
РоссияГерманияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)День Победы — 2026Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала