Россия не замалчивает подвиг союзников СССР по коалиции, заявил Нечаев

БЕРЛИН, 9 мая - РИА Новости. Россия помнит и не замалчивает подвиг союзников Советского Союза по антигитлеровской коалиции, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Мы помним то, что вместе с нами воевали наши союзники. И то, что поляки вместе с нами брали Берлин, мы это тоже помним. Мы не замалчиваем подвиг наших союзников по антигитлеровской коалиции. Мы это помним и ценим", - заявил Нечаев журналистам в ходе памятных мероприятий в Берлине по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Посол также выразил признательность немецкой общественности, которая 9 мая многочисленно пришла, чтобы почтить память героев-освободителей.
"Мы это ценим, потому что у нас в Германии друзей много. Да, в некоторых политических кругах бытует иное мнение, но хочется надеяться, что оно пока является в меньшинстве. Думаю, таким и останется", - подчеркнул Нечаев, также выразив признательность соотечественникам.
Посол РФ отметил, что победу одержал многонациональный советский народ и "это непреложная истина".
Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев принял участие в торжественных церемониях возложения венков на советских воинских мемориалах в Трептов-парке и в Тиргартене.
