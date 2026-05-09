Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности сотрудничать со Словакией - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 09.05.2026
Путин заявил о готовности сотрудничать со Словакией

Путин: РФ готова сотрудничать со Словакией по взаимно интересным направлениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
Президент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать со Словакией по направлениям, представляющим взаимный интерес.
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со Словакией по направлениям, представляющим взаимный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин.
Премьер Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
"Будем готовы сотрудничать по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи с Фицо.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Словакия и Россия могут сотрудничать не только в энергетике, заявил Фицо
Вчера, 14:09
 
В миреРоссияСловакияМоскваВладимир ПутинРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала