Путин заявил о готовности сотрудничать со Словакией

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия готова сотрудничать со Словакией по направлениям, представляющим взаимный интерес, заявил президент РФ Владимир Путин.
Премьер Словакии Роберт Фицо в числе других иностранных лидеров прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин и Фицо в ходе переговоров планируют обсудить взаимодействие двух стран в различных сферах и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
"Будем готовы сотрудничать по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин в ходе встречи с Фицо.