Россия готова принять делегацию США по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможной отправке делегации США в Москву для переговоров по украинскому урегулированию, сказал, что конкретики пока нет, но РФ была бы готова принять делегацию.