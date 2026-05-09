Россия готова принять делегацию США по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 09.05.2026
10:19 09.05.2026 (обновлено: 12:02 09.05.2026)
Россия готова принять делегацию США по Украине, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной отправке делегации США в Москву для переговоров по украинскому урегулированию.
  • Россия готова принять делегацию США, хотя конкретики по этому вопросу пока нет.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последнее заявление президента США Дональда Трампа о возможной отправке делегации США в Москву для переговоров по украинскому урегулированию, сказал, что конкретики пока нет, но РФ была бы готова принять делегацию.
"Пока какой-то конкретики на этот счет нет, но естественно, Россия готова это сделать всегда (принять делегацию - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности принять делегацию США.
