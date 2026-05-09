Российская триатлонистка завоевала серебро на этапе Кубка мира

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова заняла второе место на этапе Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду.
Ее общее время составило 55 минут 27 секунд. Победительницей стала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лаура Линдеманн (55.27), третье место заняла британка Кейт Во (55.28).
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.