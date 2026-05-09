Рябчук летом покинет "Спартак", сообщил Романо
09:14 09.05.2026 (обновлено: 11:07 09.05.2026)
Рябчук летом покинет "Спартак", сообщил Романо

Романо: Рябчук летом покинет "Спартак" на правах свободного агента

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист "Спартака" Олег Рябчук летом покинет московский клуб на правах свободного агента.
  • 28-летний защитник изучает варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Франции.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Футболист "Спартака" Олег Рябчук летом покинет московский клуб на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
По информации источника, 28-летний защитник изучает варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Франции.
Рябчук выступает за "Спартак" с лета 2023 года, куда перешел из греческого "Олимпиакоса". Всего он провел в составе российского клуба 73 матча и отметился забитыми мячами. Также в его активе 62 матча за сборную Молдавии.
