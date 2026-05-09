Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ за последние четыре часа пятницы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за последние четыре часа 8 мая сбили 44 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого мая т.г. в период с 20.00 мск до 24.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом и над Азовским морем.
