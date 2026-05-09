21:00 09.05.2026 (обновлено: 03:23 10.05.2026)
Осетины лидируют по числу Героев СССР "на душу населения", заявил Путин

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что осетины лидируют по числу Героев Советского Союза "на душу населения".
  • Он встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
  • Во время встречи Путин отметил, что восемь человек из 34 осетинов, удостоенных звания Героев СССР, из Южной Осетии.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Осетины лидируют по числу Героев Советского Союза "на душу населения", заявил президент России Владимир Путин.
Путин встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Знаю, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко, и не случайно, потому что осетины приняли самое активное участие во Второй Мировой войне, в Великой Отечественной войне. И если уж можно так говорить, мы с вами вспоминали это не один раз, занимают первое место, если исходить из количества населения, по числу Героев Советского Союза на душу населения", - сказал Путин во время встречи.
Он отметил, что восемь человек из 34 осетинов, удостоенных звания Героев СССР, из Южной Осетии.
ОбществоЮжная ОсетияРоссияМоскваВладимир ПутинАлан ГаглоевДень Победы — 2026
 
 
