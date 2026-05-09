Путин назвал АСЕАН важным для России регионом

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является важным для России регионом.
Говоря о двусторонних встречах с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на День Победы, президент отметил переговоры с Лаосом.
"Он тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспективы хорошие, и страна удачно расположена. АСЕАН - важный для нас регион", - сказал Путин журналистам.
Лидер Лаоса Тхонглун Сисулит в числе других иностранных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российско-лаосские переговоры прошли в субботу в Кремле.
Также в субботу президент после торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, премьером Словакии Робертом Фицо и властями Республики Сербской.