Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал АСЕАН важным для России регионом - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 09.05.2026 (обновлено: 23:45 09.05.2026)
Путин назвал АСЕАН важным для России регионом

Путин заявил, что АСЕАН является важным для России регионом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что АСЕАН является важным для России регионом.
  • Он также отметил хорошие перспективы сотрудничества с Лаосом и удачное расположение этой страны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является важным для России регионом.
Говоря о двусторонних встречах с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на День Победы, президент отметил переговоры с Лаосом.
«
"Он тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспективы хорошие, и страна удачно расположена. АСЕАН - важный для нас регион", - сказал Путин журналистам.
Лидер Лаоса Тхонглун Сисулит в числе других иностранных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Российско-лаосские переговоры прошли в субботу в Кремле.
Также в субботу президент после торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, премьером Словакии Робертом Фицо и властями Республики Сербской.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин определил место проведения саммита Россия — АСЕАН в 2026 году
21 апреля, 18:08
 
РоссияВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала