Военные доложат, были ли провокации Киева на 9 мая, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военные доложат о том, были ли провокации со стороны Киева в День Победы, сообщил президент России Владимир Путин.

"Что касается провокаций, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные", - сказал Путин журналистам.