Военные доложат, были ли провокации Киева на 9 мая, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что военные доложат о том, были ли провокации со стороны Киева в День Победы.
- На момент заявления ему не поступало докладов о провокациях со стороны Киева.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военные доложат о том, были ли провокации со стороны Киева в День Победы, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается провокаций, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место, там мне доложат военные", - сказал Путин журналистам.