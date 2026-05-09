Путин рассказал, с кем Россия обсуждала украинские провокации

21:11 09.05.2026 (обновлено: 21:26 09.05.2026)
Путин: РФ обсуждала украинские провокации с Индией, Китаем и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обсуждала с Китаем, Индией и США возможные последствия из-за провокаций Киева 9 мая, заявил Путин.
  • Президент отметил, что в случае попытки срыва праздничных мероприятий 9 мая Россия будет вынуждена нанести ответные массированные ракетные удары по центру Киева.
  • Путин подчеркнул, что Россия начала работу с основными партнерами и друзьями, включая Китайскую Народную Республику, Индию и администрацию Соединенных Штатов Америки.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия обсуждала с Китаем, Индией и США возможные последствия из-за провокаций Киева 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ отметил, что Минобороны РФ выступило с определенным заявлением, которое хорошо известно, что в случае попытки срыва праздничных мероприятий 9 мая Россия будет вынуждена нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Он подчеркнул, что затем последовала нота министерства иностранных дел РФ.
"Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, с Индией, с некоторыми другими странами, в том числе с нашей работой с администрацией Соединенных Штатов Америки", - сказал Путин журналистам.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреИндияКиевВладимир ПутинБезопасность
 
 
