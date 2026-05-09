Путин рассказал, с кем Россия обсуждала украинские провокации

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия обсуждала с Китаем, Индией и США возможные последствия из-за провокаций Киева 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ отметил, что Минобороны РФ выступило с определенным заявлением, которое хорошо известно, что в случае попытки срыва праздничных мероприятий 9 мая Россия будет вынуждена нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Он подчеркнул, что затем последовала нота министерства иностранных дел РФ.