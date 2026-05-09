Киев не готов к обмену пленными, заявил Путин

"Мы накануне тоже, за несколько дней - 5 мая - передали украинской стороне предложение об обмене… Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят", - сказал российский лидер журналистам.