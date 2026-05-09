Путин рассказал об ответе на провокационные заявления Киева

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Москва не ограничивалась заявлением Минобороны РФ в ответ на провокационные заявления Киева, была нота и со стороны МИД, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы на них (провокационные заявления - ред.) отреагировали, как вы знаете. Вначале министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно - что в случае попытки срыва праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести массивные ракетные удары по центру Киева", - сказал глава государства.
Это предполагалось как ответные действия, подчеркнул Путин.
"Мы этим не ограничивались. За этим последовала нота министерства иностранных дел - это уже документ, а не просто заявление. Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ по итогам переговоров в День Победы.