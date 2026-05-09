Россия отреагировала на провокационные заявления Украины, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2026
21:05 09.05.2026 (обновлено: 21:15 09.05.2026)
Россия отреагировала на провокационные заявления Украины, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия отреагировала на провокационные заявления Украины, сообщил президент России Владимир Путин.
  • Путин заявил, что в случае попытки срыва праздничных мероприятий Россия вынуждена будет нанести массированные ответные удары по центру Киева.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия отреагировала на провокационные заявления Киева, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается провокационных заявлений, то эти решения безусловно были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете", - сказал Путин журналистам.
"В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ответные удары по центру Киева", - добавил президент РФ.
