Россия отреагировала на провокационные заявления Украины, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия отреагировала на провокационные заявления Киева, сообщил президент России Владимир Путин.
"Что касается провокационных заявлений, то эти решения безусловно были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете", - сказал Путин журналистам.
"В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ответные удары по центру Киева", - добавил президент РФ.